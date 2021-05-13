Фахівець пропрацював у клубі 10 років

Джерело - ФК Олександрія.

Керівництво футбольного клубу Олександрія та головний тренер Володимир Шаран прийняли рішення про завершення співпраці.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Володимир Богданович Шаран очолював головну команду олександрійців загалом 10 років: з січня 2010 року до грудня 2011 року та з 2013 року до сьогоднішнього дня. За цей час він двічі вивів Олександрію з 1 місця у Першій лізі до Прем'єр-ліги. У сезоні 2015/16 років команда Шарана посіла шосте місце в УПЛ і вперше в історії здобула право виступати в єврокубках. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи влітку 2017 року Олександрія пройшла румунську Астру, а в другому вибула зі змагань після двобою з білоруським БАТЕ. За підсумками сезону 2018/19 років команда Шарана вперше посіла третє місце в УПЛ, у сезоні 2019/20 виступала в груповому раунді Ліги Європи. Сезон 2020/2021 команда завершила Чемпіонат на 9 сходинці турнірної таблиці УПЛ.

Підготовку до наступного сезону ФК Олександрія розпочне з новим головним тренером. Про те, хто очолить команду в новому сезоні, буде повідомлено пізніше.