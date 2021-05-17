Шахтар готує трансфер лідера Сассуоло

Трансфер може коштувати донецькому клубу 35 млн євро

Вінгер Сассуоло Мануель Локателлі може перебратися у Шахтар в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

23-річний італієць потрапив в сферу інтересів "гірників". Український клуб орієнтовно повинен буде заплатити за Локателли 35 млн євро.

Варто зазначити, що даний трансфер потенційно пов'язаний з можливим приходом Роберто Де Дзербі на пост головного тренера Шахтаря.

Локателлі провів за Сассуоло 98 ігор, в яких забив сім голів і виконав 11 гольових передач. Також футболіст виступає за збірну Італії, за яку зіграв дев'ять ігор (1+1).

Нагадаємо, Де Дзербі оголосив, що покине Сассуоло.