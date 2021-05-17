Збірна України визначилася з ареною, на якій буде тренуватися під час Євро

Джерело - Команда №1.
Базовою для тренувань збірної України в Румунії стане арена імені Ангела Йорданеску.
Про це повідомляє Команда №1.
На Євро-2020 команда-учасник матиме можливість провести тільки одне тренування на кожній з домашніх арен чемпіонату, але за умови проведення нею матчу на цьому стадіоні.
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Тому вся підготовча робота буде проводитися на полях, які збірні вибрали самі.
Збірна України свої тренування буде проводити на стадіоні імені Ангела Йорданеску, що в передмісті Бухареста.
Нагадаємо, Шевченко оцінив старт підготовки збірної України до Євро-2020.