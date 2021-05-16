Шевченко оцінив старт підготовки збірної України до Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив початок збору команди.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Ще не всі приїхали. Це нормальний процес. Хлопці, які закінчили раніше чемпіонат, зібралися раніше. "Іноземці" приїдуть вже на другий збір.

Перед збором нічого не турбує, все нормально. Це робочий процес. У когось є мікротравми, у когось – якісь проблеми. Це все можна вирішити", – сказав Шевченко.