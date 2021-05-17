Каталонська команда переграла Челсі з рахунком 4:0

Джерело - Чемпіон.

Барселона здобула розгромну перемогу над Челсі у рамках фінального матчу жіночої Ліги чемпіонів.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0.

Жіноча Ліга чемпіонів

Фінал, 16 травня

Барселона - Челсі 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 1 автогол Лойпольц, 2:0 - 14 Путельяс(П), 3:0 - 20 Бонматі, 4:0 - 36 Гансен

Барселона виграла жіночу Лігу чемпіонів вперше в своїй історії, також це перша перемога на турнірі для іспанських команд.

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