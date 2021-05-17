 Барселона виграла жіночу Лігу чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона виграла жіночу Лігу чемпіонів

Сьогодні 10:37 168 0
Каталонська команда переграла Челсі з рахунком 4:0
Барселона виграла жіночу Лігу чемпіонів
#Барселона, #Челсі, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Барселона здобула розгромну перемогу над Челсі у рамках фінального матчу жіночої Ліги чемпіонів.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0.

Жіноча Ліга чемпіонів
Фінал, 16 травня

Барселона - Челсі 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 1 автогол Лойпольц, 2:0 - 14 Путельяс(П), 3:0 - 20 Бонматі, 4:0 - 36 Гансен

Барселона виграла жіночу Лігу чемпіонів вперше в своїй історії, також це перша перемога на турнірі для іспанських команд.

Раніше збірна України дізналася суперників у відбірному турнірі ЧС-2023.

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