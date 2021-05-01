Збірна України дізналася суперників у відбірному турнірі ЧС-2023

Стали відомі суперники збірної України

У Ньйоні відбулося жеребкування відбірного турніру чемпіонату світу 2023 року серед жіночих збірних у зоні УЄФА.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

За результатами жеребкування збірна України зіграє проти команд Іспанії, Шотландії, Угорщини та Фарерських островів у рамках відбірної групи В.

Відбірний турнір ЧС-2023 серед жінок. Європейська зона. Груповий раунд:

Група А: Швеція, Фінляндія, Ірландія, Словаччина, Грузія.

Група В: Іспанія, Шотландія, Україна, Угорщина, Фарерські о-ви.

Група С: Нідерланди, Ісландія, Чехія, Білорусь, Кіпр.

Група D: Англія, Австрія, Північна Ірландія, Північна Македонія, Латвія, Люксембург.

Група E: Данія, Росія, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Мальта, Чорногорія.

Група F: Норвегія, Бельгія, Польща, Албанія, Косово, Вірменія.

Група G: Італія, Швейцарія, Румунія, Хорватія, Молдова, Литва.

Група H: Німеччина, Португалія, Сербія, Ізраїль, Туреччина, Болгарія.

Група I: Франція, Уельс, Словенія, Греція, Казахстан, Естонія.