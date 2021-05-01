Збірна України дізналася суперників у відбірному турнірі ЧС-2023

Джерело - uaf.ua.
У Ньйоні відбулося жеребкування відбірного турніру чемпіонату світу 2023 року серед жіночих збірних у зоні УЄФА.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
За результатами жеребкування збірна України зіграє проти команд Іспанії, Шотландії, Угорщини та Фарерських островів у рамках відбірної групи В.
Відбірний турнір ЧС-2023 серед жінок. Європейська зона. Груповий раунд:
Група А: Швеція, Фінляндія, Ірландія, Словаччина, Грузія.
Група В: Іспанія, Шотландія, Україна, Угорщина, Фарерські о-ви.
Група С: Нідерланди, Ісландія, Чехія, Білорусь, Кіпр.
Група D: Англія, Австрія, Північна Ірландія, Північна Македонія, Латвія, Люксембург.
Група E: Данія, Росія, Боснія і Герцеговина, Азербайджан, Мальта, Чорногорія.
Група F: Норвегія, Бельгія, Польща, Албанія, Косово, Вірменія.
Група G: Італія, Швейцарія, Румунія, Хорватія, Молдова, Литва.
Група H: Німеччина, Португалія, Сербія, Ізраїль, Туреччина, Болгарія.
Група I: Франція, Уельс, Словенія, Греція, Казахстан, Естонія.