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Барселона хоче повернути Хаві

Сьогодні 14:42 368 0
Хаві може повернутися у Барселону
Барселона хоче повернути Хаві
#Хаві, #Барселона

Джерело - isport.ua.

Барселона розпочала переговори з тренером Аль-Садда Хаві щодо його повернення у клуб.

Про це повідомляє ARA.

Хаві провів переговори з директором Матеу Алеманнія, а найближчим часом очікується зустріч з президентом Барселони Жоаном Лапортою.

Відзначається, що Хаві хоче мати свою команду і контролювати деякі інші сфери, наприклад, методологію і медицину.

Нагадаємо, Хаві, який є вихованцем Барселони і виступав за неї 17 років, очолив Аль-Садд в травні 2019 року. Під керівництвом Хаві клуб виграв шість трофеїв. Нещодавно боку продовжили контракт до 2023 року, але за чутками там є пункт дострокового розриву в разі відходу в Барселону.

Раніше стало відомо, за якої умови Хаві замінить Кумана у Барселоні.

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