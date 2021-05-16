Барселона хоче повернути Хаві

Хаві може повернутися у Барселону

Барселона розпочала переговори з тренером Аль-Садда Хаві щодо його повернення у клуб.

Про це повідомляє ARA.

Хаві провів переговори з директором Матеу Алеманнія, а найближчим часом очікується зустріч з президентом Барселони Жоаном Лапортою.

Відзначається, що Хаві хоче мати свою команду і контролювати деякі інші сфери, наприклад, методологію і медицину.

Нагадаємо, Хаві, який є вихованцем Барселони і виступав за неї 17 років, очолив Аль-Садд в травні 2019 року. Під керівництвом Хаві клуб виграв шість трофеїв. Нещодавно боку продовжили контракт до 2023 року, але за чутками там є пункт дострокового розриву в разі відходу в Барселону.

Раніше стало відомо, за якої умови Хаві замінить Кумана у Барселоні.