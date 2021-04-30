Стало відомо, за якої умови Хаві замінить Кумана у Барселоні

Нідерландець може покинути тренерську посаду каталонців

Головний тренер Барселони Рональд Куман може покинути клуб після закінчення сезону.

Про це повідомляє As.

Нідерландський наставник продовжить працювати в системі клубу, якщо йому вдасться привести команду до золотого дублю. Кубок Іспанії Барселона вже виграла, а за чемпіонство країни бореться з мадридським Атлетіко, Реалом і Севільєю.

Відзначається, що, якщо Куман не виконав завдання, то він буде звільнений. На його місце керівництво Барси намір запросити Хаві. Боси синьо-гранатових провели переговори з іспанцем, під час яких попросили того не продовжувати контракт з Аль-Саддам.

У турнірній таблиці чемпіонату Іспанії Барселона йде на третьому місці, маючи 71 очок. У наступному турі каталонці зіграють проти Валенсії. Поєдинок відбудеться в неділю, 2 травня.

Раніше, стала відома причина вилучення Кумана у матчі з Гранадою.