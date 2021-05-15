Збірна України розпочала підготовку до Євро-2020

25 гравців приступили до роботи

Джерело - УАФ.

Сьогодні, 15 травня, збірна України в Харкові розпочала тренувальний збір у рамках підготовки до Євро-2020.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

До роботи приступили 25 гравців, в тому числі футболісти Динамо, які пізніше інших представників УПЛ завершили сезон через фінал Кубка України.

Крім того, в розташування команди прибули Євген Макаренко та Олександр Зубков. Решта представники зарубіжних чемпіонатів почнуть приїжджати в збірну після 23 травня.

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва - Шахтар).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі - Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі - Шахтар).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі - Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (усі - Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).

Нападники: Артем Довбик (Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо).