Баварія не переграла Фрайбург. Результати матчів 33 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У 33-му турі німецької Бундесліги відбулися сім матчів.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
33 тур, 15 травня
Армінія - Гоффенгайм 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 5 Крамарич, 1:1 - 23 Фогльзаммер
Аусбург - Вердер 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 57 Хедіра, 2:0 - 90+1 Каліджурі (пен)
Баєр - Уніон 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 27 Вірц, 1:1 - 73 Пох’янпало
Боруссія М - Штутгарт 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 45 Штіндль, 1:1 - 72 Ендо, 1:2 - 77 Штенцель
Герта - Кельн 0:0
Фрайбург - Баварія 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 26 Левандовський, 1:1 - 29 Гульде, 1:2 - 53 Сане, 2:2 - 81 Гантер
Шальке - Айнтрахт 4:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 15 Хунтелар, 1:1 - 29 Сілва, 1:2 - 51 Н’Діка, 2:2 - 52 Ідрізі, 3:2 - 60 Флік, 4:2 - 64 Гоппе, 4:3 - 72 Сілва
Нагадаємо, Баварія готова поборотися за Санчо.