Баварія готова поборотися за Санчо

Також, Баварія має намір придбати Голанда

Джерело - The Daily Telegraph.

Баварія зацікавлена у придбані вінгера дортмундської Борсуссії Джейдона Санчо.

Про це повідомляє The Daily Telegraph.

Манчестер Юнайтед тривалий час цікавиться англійцем, проте на 21-річного гравця претендують й інші клуби.

Один з таких клубів - Баварія. Мюнхенці готові приєднатися до боротьби за Санчо.

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Боруссія готова продати Санчо приблизно за 90 млн євро, а сам хавбек хоче грати в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Баварія стала чемпіоном Німеччини.