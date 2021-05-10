 Баварія готова поборотися за Санчо | Футбол | Champion.com.ua
Луческу - найкращий тренер 26 туру УПЛ
Сьогодні 15:12 471
Світоліна - Анісімова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Римі. LIVE
Сьогодні 19:37 215
Визначився найкращий гравець 26 туру УПЛ
Сьогодні 18:42 300
Фінал Кубку України. Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ): матч-центр
Сьогодні 17:33 13557 1
Динамо Київ – Зоря Луганськ: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 16:32 727
Костюк з поразки стартувала на турнірі у Римі
Сьогодні 14:38 436
Єврокубків стало більше. Куди потрапили українські клуби
Сьогодні 13:12 1145
Кополовець: Президент Миная "наївся" футболом
Сьогодні 11:27 1834
Рейтинг WTA: Світоліна втратила місце у ТОП-5
Сьогодні 10:24 102835
Ахметов оцінив шанси Срни очолити Шахтар
Сьогодні 10:12 1882
Блоги
Я довбав пальцями його жопу: Мак-Грегор написав образиливий твіт на адресу Нурмагомедова
Я довбав пальцями його жопу: Мак-Грегор написав образиливий твіт на адресу Нурмагомедова Андрій Твердохліб
08.05.2021 18:34 480
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 39 років тому загинув Жиль Вільнев
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 39 років тому загинув Жиль Вільнев Андрій Твердохліб
08.05.2021 16:56 3970 1
Я буду танцювати. Усик запалює на тренуваннях
Я буду танцювати. Усик запалює на тренуваннях Valeriy Ruchka
07.05.2021 15:10 669 2
19 років тому відбувся останній матч Валерія Лобановського
19 років тому відбувся останній матч Валерія Лобановського Valeriy Ruchka
07.05.2021 13:30 6195
Чего ждать от сборной Украины на Евро-2020?
Чего ждать от сборной Украины на Евро-2020? Дима Копий
07.05.2021 13:27 1006
Прямі трансляції
Навколо спорту

Баварія готова поборотися за Санчо

Сьогодні 17:41 1249 0
Також, Баварія має намір придбати Голанда
Баварія готова поборотися за Санчо
#Санчо, #Боруссія

Джерело - The Daily Telegraph.

Баварія зацікавлена у придбані вінгера дортмундської Борсуссії Джейдона Санчо.

Про це повідомляє The Daily Telegraph.

Манчестер Юнайтед тривалий час цікавиться англійцем, проте на 21-річного гравця претендують й інші клуби.

Один з таких клубів - Баварія. Мюнхенці готові приєднатися до боротьби за Санчо.

  Актуально: Баварія має намір придбати Голанда

Боруссія готова продати Санчо приблизно за 90 млн євро, а сам хавбек хоче грати в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Баварія стала чемпіоном Німеччини.

Коментарі ()