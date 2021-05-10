Баварія готова поборотися за Санчо

Джерело - The Daily Telegraph.
Баварія зацікавлена у придбані вінгера дортмундської Борсуссії Джейдона Санчо.
Про це повідомляє The Daily Telegraph.
Манчестер Юнайтед тривалий час цікавиться англійцем, проте на 21-річного гравця претендують й інші клуби.
Один з таких клубів - Баварія. Мюнхенці готові приєднатися до боротьби за Санчо.
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Боруссія готова продати Санчо приблизно за 90 млн євро, а сам хавбек хоче грати в Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, Баварія стала чемпіоном Німеччини.