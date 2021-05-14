У захисника Динамо сильний забій

Джерело - фК Динамо.

Пошкодження Віталія Миколенка, яке захисник отримав у фінальному матчі Кубка України проти Зорі (1:0), виявилося не серйозним.

Про це заявив головний лікар Динамо Андрій Шморгун.

"Миколенку сьогодні зробили комп'ютерну томографію, яка показала, що перелому кисті немає. Сильний забій внаслідок того, що суперник наступив Віталію на руку шипами бутси. Всі кістки цілі. Він братиме участь в тренувальному зборі національної команди", - сказав Шморгун.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Миколенко зіграв за Динамо в 36 матчах у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 4 асисти.