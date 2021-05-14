Маліновський: Немає часу думати про трансфер

Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський відчуває, що перебуває у хороших кондиціях.

Про це заявив сам футболіст.

"У мене були непогані ігри, є невеликий інтерес інших клубів. Але немає часу про це думати, тому що нам потрібно потрапити в ТОП-4 і Лігу чемпіонів, а також фінал Кубка Італії у нас. Команда в хорошому стані, у всіх мотивація.

Я по собі відчуваю, що перебуваю в хороших кондиціях. Звичайно, статистика - це приємно. У минулому сезоні було 3 результативні передачі, а в цьому - 10. Одну, здається, не зарахували мені все ж.

В індивідуальному плані це дуже приємно", - сказав Маліновський.