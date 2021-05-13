Маліновський отримав другу найвищу оцінку за матч з Беневенто

Маліновський - один з найкращих в Аталанті

Джерело - Чемпіон.

Аталанта у 36 турі Серії А вдома обіграла Беневенто.

Український півзахисник Руслан Малиновський відзначився результативною передачею і був замінений на 59-й хвилині зустрічі.

Він отримав 2-гу кращу оцінку в матчі від WhoScored (7,6) і 3-ю серед одноклубників - від SofaScore (7,3).

За 58 хвилин українець віддав 45 точних передач з 51 (88%), зробив 3 вдалі обведення (60%) і виграв 1 єдиноборство (100%).

Найкращим в матчі за версією WhoScored став Луїс Мюріель (7,9), по SofaScore - захисник Беневенто Каміл Глік (7,7).

WhoScored:

SofaScore: