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Маліновський отримав другу найвищу оцінку за матч з Беневенто

Сьогодні 09:12 640 0
Маліновський - один з найкращих в Аталанті
Маліновський отримав другу найвищу оцінку за матч з Беневенто
#Аталанта, #Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Аталанта у 36 турі Серії А вдома обіграла Беневенто.

Український півзахисник Руслан Малиновський відзначився результативною передачею і був замінений на 59-й хвилині зустрічі.

Він отримав 2-гу кращу оцінку в матчі від WhoScored (7,6) і 3-ю серед одноклубників - від SofaScore (7,3).

За 58 хвилин українець віддав 45 точних передач з 51 (88%), зробив 3 вдалі обведення (60%) і виграв 1 єдиноборство (100%).

Найкращим в матчі за версією WhoScored став Луїс Мюріель (7,9), по SofaScore - захисник Беневенто Каміл Глік (7,7).

WhoScored:

SofaScore:

 

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