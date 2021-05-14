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Навколо спорту

Довбик потрапив у шорт-лист Марселя

Сьогодні 13:27 470 0
Артем Довбик може змінити клуб
Довбик потрапив у шорт-лист Марселя
#Довбик

Джерело - Чемпіон.

Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик входить у список гравців, які можуть замінити Аркадіуша Міліка у Марселі.

Про це повідомив Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Польський форвард, швидше за все, покине французьку команду і повернеться в Італію, тому провансальці розпочали пошуки схожого молодого нападника. 23-річний українець – один з кандидатів. Президент Марселя Пабло Лонгорія заявив, що готовий виділити на ці потреби до 10 мільйонів євро.

Окрім Марселя на Артема претендують українські гранди – Динамо та Шахтар, а також турецький Бешикташ.

Раніше, Шевченко оголосив список гравців збірної України на найближчий збір.

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