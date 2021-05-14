Артем Довбик може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик входить у список гравців, які можуть замінити Аркадіуша Міліка у Марселі.

Про це повідомив Михайло Співаковський у програмі ТаТоТаке.

Польський форвард, швидше за все, покине французьку команду і повернеться в Італію, тому провансальці розпочали пошуки схожого молодого нападника. 23-річний українець – один з кандидатів. Президент Марселя Пабло Лонгорія заявив, що готовий виділити на ці потреби до 10 мільйонів євро.

Окрім Марселя на Артема претендують українські гранди – Динамо та Шахтар, а також турецький Бешикташ.

Раніше, Шевченко оголосив список гравців збірної України на найближчий збір.