Шевченко оголосив список гравців збірної України на найближчий збір

У списку - 35 гравців

Джерело - УАФ.

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко назвав розширений список гравців команди для участі в тренувальному зборі перед Євро-2020.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У списку - 35 виконавців. Більшість із них - гравці українських клубів, а також два легіонери, Олександр Зубков з угорського Ференцварошу та Євген Макаренко з бельгійського Кортрейка, - прибудуть у розташування національної команди 15 травня. Саме цього дня збірна розпочне підготовчий збір у Харкові, де розміститься в добре знайомому готелі Superior Golf & Spa Resort. Решта (вісім представників іноземних клубів) прибуде до табору синьо-жовтих після завершення своїх клубних сезонів.

Абсолютно нових імен у розширеному списку три. Це півзахисники Богдан Лєднєв із київського Динамо, Георгій Судаков із донецького Шахтаря та Артем Бондаренко з Маріуполя, для кожного з яких цей виклик до національної команди - дебютний. Утретє в кар’єрі отримав виклик до збірної оборонець Шахтаря Віктор Корнієнко, який двічі поспіль зазнавав травм до початку зборів, через що так і не провів наразі жодного тренування у таборі головної команди країни. Удруге отримав запрошення динамівець Олександр Андрієвський, який дебютував у національній збірній 10 листопада 2017 року в товариському матчі проти Словаччини.

Перший контрольний поєдинок на підготовчому зборі наша команда проведе 23 травня: товариська зустріч із Бахрейном відбудеться в Харкові.

Розширений склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва - Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі - Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі - Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі - Шахтар), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (усі - Динамо), Артем Бондаренко ("Маріуполь"), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва - Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо).

Раніше, Шевченко зіграв у гольф із легендами Челсі.