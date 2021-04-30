 Шевченко оголосив список гравців збірної України на найближчий збір | Футбол | Champion.com.ua
Шевченко оголосив список гравців збірної України на найближчий збір
Сьогодні 17:08 510
Денисов: Луческу може покинути Динамо. Це красива і логічна крапка
Сьогодні 17:39 825
Денисов: Шахтар переглядає в Серії А не тільки Де Дзербі
Сьогодні 16:39 389
УАФ затвердила час початку фіналу Кубка України
Сьогодні 13:27 1459
Лопес-старший назвав умову реваншу з Ломаченком
Сьогодні 10:29 4388
Вільярреал - Арсенал 2:1. Огляд матчу
Сьогодні 09:55 1239
Манчестер Юнайтед - Рома 6:2. Огляд матчу
Сьогодні 08:55 2233
Манчестер Юнайтед та Вільярреал здобули перемоги у півфіналі Ліги Європи
Вчора 23:55 1258
Результати третього дня чемпіонату Європи з бадмінтону
Вчора 22:24 392
Далі без українців. Підсумки третього дня чемпіонату Європи
Вчора 22:09 494
Блоги
Фубольний клуб оголосив про дуже дивну оренду
Фубольний клуб оголосив про дуже дивну оренду Valeriy Ruchka
28.04.2021 10:00 986
Російську чемпіонку ганебно принизили - зняли прапор прямо під час матчу
Російську чемпіонку ганебно принизили - зняли прапор прямо під час матчу Андрій Твердохліб
28.04.2021 07:14 4932 2
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 111!
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 111! Андрій Твердохліб
28.04.2021 02:51 4827
Бензема шикарним ударом у падінні через себе забиває гол у відповідь у ворота Челсі
Бензема шикарним ударом у падінні через себе забиває гол у відповідь у ворота Челсі Андрій Твердохліб
27.04.2021 22:38 949
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала Андрій Твердохліб
27.04.2021 22:26 942
Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві
Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві Андрій Твердохліб
27.04.2021 21:05 471
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора Андрій Твердохліб
27.04.2021 18:33 492
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні Андрій Твердохліб
27.04.2021 17:15 1363 4
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
27.04.2021 09:10 1772
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО Андрій Твердохліб
27.04.2021 07:51 693
Прямі трансляції
Навколо спорту

Шевченко оголосив список гравців збірної України на найближчий збір

Сьогодні 17:08 510 0
У списку - 35 гравців
Шевченко оголосив список гравців збірної України на найближчий збір
#Шевченко

Джерело - УАФ.

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко назвав розширений список гравців команди для участі в тренувальному зборі перед Євро-2020.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У списку - 35 виконавців. Більшість із них - гравці українських клубів, а також два легіонери, Олександр Зубков з угорського Ференцварошу та Євген Макаренко з бельгійського Кортрейка, - прибудуть у розташування національної команди 15 травня. Саме цього дня збірна розпочне підготовчий збір у Харкові, де розміститься в добре знайомому готелі Superior Golf & Spa Resort. Решта (вісім представників іноземних клубів) прибуде до табору синьо-жовтих після завершення своїх клубних сезонів. 

Абсолютно нових імен у розширеному списку три. Це півзахисники Богдан Лєднєв із київського Динамо, Георгій Судаков із донецького Шахтаря та Артем Бондаренко з Маріуполя, для кожного з яких цей виклик до національної команди - дебютний. Утретє в кар’єрі отримав виклик до збірної оборонець Шахтаря Віктор Корнієнко, який двічі поспіль зазнавав травм до початку зборів, через що так і не провів наразі жодного тренування у таборі головної команди країни. Удруге отримав запрошення динамівець Олександр Андрієвський, який дебютував у національній збірній 10 листопада 2017 року в товариському матчі проти Словаччини.

Перший контрольний поєдинок на підготовчому зборі наша команда проведе 23 травня: товариська зустріч із Бахрейном відбудеться в Харкові.

Розширений склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва - Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі - Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі - Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі - Шахтар), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (усі - Динамо), Артем Бондаренко ("Маріуполь"), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва - Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо).

Раніше, Шевченко зіграв у гольф із легендами Челсі.

Коментарі ()