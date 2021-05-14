Півзахисник Динамо Віктор Циганков відреагував на перемогу у Кубку України.

Про це розповів сам футболіст

"Комбінацію, яка привела до забитого гола, ми награємо на тренуваннях. Я знав, куди буде спрямований пас у подібних випадках, і опинився в потрібному місці.

Багато гравців не забивають пенальті, для мене головне, що виграла команда, тому навіть не звернув на це увагу.

У фіналі Кубка кожна команда грає обережно, робить ставку на те, щоб не пропустити. А потім уже створювати моменти і забити свій гол. Зоря - хороша команда, з ними цікаво грати, думаю, що їхні перемоги ще попереду.

Для чемпіонату Європи будь-який футболіст знайде сили, це дуже важливий турнір", - розповів Циганков.