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Циганков: Комбінацію, яка привела до гола, награвали на тренуваннях

Сьогодні 10:14 350 0
Віктор Циганков прокоментував матч проти Зорі
Циганков: Комбінацію, яка привела до гола, награвали на тренуваннях
#Динамо, #Циганков

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Півзахисник Динамо Віктор Циганков відреагував на перемогу у Кубку України.

Про це розповів сам футболіст

"Комбінацію, яка привела до забитого гола, ми награємо на тренуваннях. Я знав, куди буде спрямований пас у подібних випадках, і опинився в потрібному місці.

Багато гравців не забивають пенальті, для мене головне, що виграла команда, тому навіть не звернув на це увагу.

У фіналі Кубка кожна команда грає обережно, робить ставку на те, щоб не пропустити. А потім уже створювати моменти і забити свій гол. Зоря - хороша команда, з ними цікаво грати, думаю, що їхні перемоги ще попереду.

Для чемпіонату Європи будь-який футболіст знайде сили, це дуже важливий турнір", - розповів Циганков.

Нагадаємо, Динамо виграло 37 кубок у своїй історії.

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