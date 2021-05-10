Кулач: Був впевнений у виклику в збірну України

Нападник Ворскли Владислав Кулач відреагував на не потрапляння в розширений список збірної України на травневий збір.

Про це розповів сам футболіст.

"Було багато інформації, розмов. Я був упевнений, що все-таки викличуть. Я поставився до цього нормально. Несильно я і засмутився. Це тренер, він вирішує, кого буде брати на Євро, збори.

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Думаю, все що від мене залежало - я виконав. Свою роботу точно виконав добре. Тут вже не від мене залежало ", - сказав Кулач.