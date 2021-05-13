Брюгге Соболя зіграв внічию з Антверпеном у Лізі Жупіле

Джерело - Чемпіон.
У матчі 3-го туру чемпіонської групи бельгійської Ліги Жупіле Антверпен приймав Брюгге.
Матч завершився внічию 0:0. Брюгге очолює турнірну таблицю ліги, випереджаючи на 5 очок Генк.
У чемпіонській групі зі збереженням попередньо набраних очок грає чотири команди: Брюгге, Генк, Андерлехт та Антверпен.
У складі Брюгге українець Едуард Соболь провів увесь матч.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21
Чемпіонська група
3 тур, 13 травня
Антверпен - Брюгге 0:0
Нагадаємо, Андерлехт Михайліченка зіграв внічию з Генком у Лізі Жупіле.