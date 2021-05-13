Брюгге Соболя зіграв внічию з Антверпеном у Лізі Жупіле

Українець провів увесь матч

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру чемпіонської групи бельгійської Ліги Жупіле Антверпен приймав Брюгге.

Матч завершився внічию 0:0. Брюгге очолює турнірну таблицю ліги, випереджаючи на 5 очок Генк.

У чемпіонській групі зі збереженням попередньо набраних очок грає чотири команди: Брюгге, Генк, Андерлехт та Антверпен.

У складі Брюгге українець Едуард Соболь провів увесь матч.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21

Чемпіонська група

3 тур, 13 травня

Антверпен - Брюгге 0:0

Нагадаємо, Андерлехт Михайліченка зіграв внічию з Генком у Лізі Жупіле.