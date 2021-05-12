Андерлехт Михайліченка зіграв внічию з Генком у Лізі Жупіле

Українець провів увесь матч

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру чемпіонської групи бельгійської Ліги Жупіле Генк приймав Андерлехт.

Матч завершився внічию 1:1.

У чемпіонській групі зі збереженням попередньо набраних очок грає чотири команди: Брюгге, Генк, Андерлехт та Антверпен.

У складі Андерлехту українець Богдан Михайліченко провів увесь матч.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21

Чемпіонська група

3 тур, 12 травня

Генк - Андерлехт 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Хаджі, 1:1 - 67 Онуачу

Нагадаємо, Брюгге Соболя зазнав розгрому від Генка у Лізі Жупіле.