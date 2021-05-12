 Андерлехт Михайліченка зіграв внічию з Генком у Лізі Жупіле | Футбол | Champion.com.ua
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Андерлехт Михайліченка зіграв внічию з Генком у Лізі Жупіле

Вчора 23:52 183 0
Українець провів увесь матч
Андерлехт Михайліченка зіграв внічию з Генком у Лізі Жупіле
#Андерлехт, #Генк

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру чемпіонської групи бельгійської Ліги Жупіле Генк приймав Андерлехт. 

Матч завершився внічию 1:1.

У чемпіонській групі зі збереженням попередньо набраних очок грає чотири команди: Брюгге, Генк, Андерлехт та Антверпен.

У складі Андерлехту українець Богдан Михайліченко провів увесь матч. 

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21
Чемпіонська група
3 тур, 12 травня

Генк - Андерлехт 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 33 Хаджі, 1:1 - 67 Онуачу

Нагадаємо, Брюгге Соболя зазнав розгрому від Генка у Лізі Жупіле.

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