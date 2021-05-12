Андерлехт Михайліченка зіграв внічию з Генком у Лізі Жупіле

Джерело - Чемпіон.
У матчі 3-го туру чемпіонської групи бельгійської Ліги Жупіле Генк приймав Андерлехт.
Матч завершився внічию 1:1.
У чемпіонській групі зі збереженням попередньо набраних очок грає чотири команди: Брюгге, Генк, Андерлехт та Антверпен.
У складі Андерлехту українець Богдан Михайліченко провів увесь матч.
Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21
Чемпіонська група
3 тур, 12 травня
Генк - Андерлехт 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 33 Хаджі, 1:1 - 67 Онуачу
Нагадаємо, Брюгге Соболя зазнав розгрому від Генка у Лізі Жупіле.