Зідан може залишити Реал, навіть якщо стане чемпіоном Іспанії

У тренера зіпсувалися стосунки з Флорентіно Пересом

Головний тренер Реала Зінедін Зідан вже в кінці сезону може покинути мадридський клуб.

Про це повідомляє Daily Mail.

Французький спеціаліст бажає піти з клубу через погані відносини з президентом Реала Флорентіно Пересом.

Таким чином, Зідан може піти зі стану вершкових, навіть є клуб стане чемпіоном Іспанії. Мадридці займають друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

Спеціаліст вдруге очолив Реал в березні 2019 року.

Раніше повідомлялося, що Зідан може замінити Пірло в Ювентусі.