Зідан може залишити Реал, навіть якщо стане чемпіоном Іспанії

Джерело - sport.ua.
Головний тренер Реала Зінедін Зідан вже в кінці сезону може покинути мадридський клуб.
Про це повідомляє Daily Mail.
Французький спеціаліст бажає піти з клубу через погані відносини з президентом Реала Флорентіно Пересом.
Таким чином, Зідан може піти зі стану вершкових, навіть є клуб стане чемпіоном Іспанії. Мадридці займають друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги.
Спеціаліст вдруге очолив Реал в березні 2019 року.
Раніше повідомлялося, що Зідан може замінити Пірло в Ювентусі.