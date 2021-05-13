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Зідан може залишити Реал, навіть якщо стане чемпіоном Іспанії

Сьогодні 19:26 771 0
У тренера зіпсувалися стосунки з Флорентіно Пересом
Зідан може залишити Реал, навіть якщо стане чемпіоном Іспанії
#Зідан, #Реал

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Реала Зінедін Зідан вже в кінці сезону може покинути мадридський клуб.

Про це повідомляє Daily Mail.

Французький спеціаліст бажає піти з клубу через погані відносини з президентом Реала Флорентіно Пересом.

Таким чином, Зідан може піти зі стану вершкових, навіть є клуб стане чемпіоном Іспанії. Мадридці займають друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

Спеціаліст вдруге очолив Реал в березні 2019 року.

Раніше повідомлялося, що Зідан може замінити Пірло в Ювентусі.

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