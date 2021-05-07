Керівництво туринського клубу розглядає француза на посаду головного тренера

Ювентус серйозно налаштувався провести кадрові зміни в тренерському штабі команди, а саме попрощатися з Андреа Пірло.

Про це повідомляє AS.

Ідеальною кандидатурою на його місця президент Ювентуса Андреа Аньєллі бачить головного тренера мадридського Реала Зінедіна Зідана.

Аньєллі намагався запросити Зідана ще у 2019 році, але спроба виявилася безуспішною.

Як зазначає джерело, виліт від лондонського Челсі на стадії 1/2 фіналу Ліги чемпіонів може змусити Флорентина Переса розлучитися з Зіданом, при цьому також цікаво, що Ювентусом.

Крім французького фахівця на цю посаду розглядається і наставник Наполі Дженнаро Гаттузо.

Раніше, гравці Реала переконані у відставці Зідана.