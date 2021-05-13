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Навколо спорту

Дуглас Коста близький до трансферу у Греміо

Сьогодні 17:55 396 0
Коста може повернутися до Бразилії
Дуглас Коста близький до трансферу у Греміо
#Коста, #Баварія, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Вінгер Баварії Дуглас Коста, який виступає в Німеччині на правах оренди з Ювентуса, близький до повернення в рідний для нього Греміо.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Напередодні в Бразилії в будинку Кости відбулася його зустріч з керівництвом Греміо, на якій хавбек виявив готовність піти на зниження вимог по зарплаті. В результаті сторони принципово погодили деталі контракту, і тепер чекають позицію Ювентуса з цього питання.

У Греміо чекають, що Ювентус відпустить Дугласа Косту вільним агентом, незважаючи на контракт, який розрахований до літа 2022 року.

У березні повідомлялося, що Ювентус готовий розлучитися з Костою, але за 10 мільйонів євро. Пізніше з'явилася інформація про інтерес до бразильця, відомого в Україні по іграх за Шахтар, з боку мексиканського клубу УАНЛ Тигрес.

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