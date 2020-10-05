Дуглас Коста повернувся у Бундеслігу

Джерело - Чемпіон.

Бразильський вінгер Ювентуса Дуглас Коста перейшов у Баварію на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба мюнхенського клубу.

Угода розрахована до кінця поточного сезону.

З зими 2010-го по літо 2015-го року Коста виступав за донецький Шахтар, звідки перейшов до Баварії за 30 млн євро. Влітку 2017 року Баварія віддала Дугласа в оренду Ювентусу, наступного року туринський клуб викупив контракт бразильця за 40 млн євро.

Коста за Баварію зіграв 77 матчів у всіх турнірах, де забив 14 м'ячів і віддав 27 результативних передач.

Нагадаємо, покер Левандовського приніс Баварії перемогу над Гертою у важкому матчі.