Джерело - Чемпіон.
Бразильський вінгер Ювентуса Дуглас Коста перейшов у Баварію на правах оренди.
Про це повідомляє пресслужба мюнхенського клубу.
Угода розрахована до кінця поточного сезону.
З зими 2010-го по літо 2015-го року Коста виступав за донецький Шахтар, звідки перейшов до Баварії за 30 млн євро. Влітку 2017 року Баварія віддала Дугласа в оренду Ювентусу, наступного року туринський клуб викупив контракт бразильця за 40 млн євро.
Коста за Баварію зіграв 77 матчів у всіх турнірах, де забив 14 м'ячів і віддав 27 результативних передач.
#ServusDouglas 👋@douglascosta kehrt zum #FCBayern zurück. 🔴⚪— FC Bayern München (@FCBayern) October 5, 2020
🔗 https://t.co/bNvjfn14PQ #MiaSanMia
Нагадаємо, покер Левандовського приніс Баварії перемогу над Гертою у важкому матчі.