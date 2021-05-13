 З Де Дзербі в Шахтар приїде бразильський центрбек Сассуоло | Футбол | Champion.com.ua
Динамо Київ - Зоря Луганськ: ОНЛАЙН
Сьогодні 18:45 9232
Фінал Кубку України. Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ): матч-центр
Сьогодні 18:42 25489 1
Названо дату бою Джошуа - Ф'юрі
Сьогодні 18:26 456
Шаран залишив Олександрію
Сьогодні 17:39 205
Світоліна - Мугуруса: онлайн-трансляція матчу 3 кола в Римі. LIVE
Сьогодні 17:15 1269
Динамо – Зоря: Де дивитися фінал Кубка України
Сьогодні 15:44 8254
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата
Сьогодні 13:38 10783
Олексій Михайличенко: Лобановський був людиною слова
Сьогодні 12:58 6099
Ребров висунув ультиматум Ференцварошу
Сьогодні 12:27 2376
Медичний штат на «аутсорсі»: що таке мультидисциплінарна група фахівців зі спортивної медицини?
Сьогодні 12:26 340
Блоги
День народження Динамо Київ. Історія та еволюція емблеми
День народження Динамо Київ. Історія та еволюція емблеми Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:34 3484
Медичний штат на «аутсорсі»: що таке мультидисциплінарна група фахівців зі спортивної медицини?
Медичний штат на «аутсорсі»: що таке мультидисциплінарна група фахівців зі спортивної медицини? Дима Копий
Сьогодні 12:26 338
19 років тому помер Валерій Лобановський
19 років тому помер Валерій Лобановський Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:41 6657
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 3 роки тому Ломаченко переміг Лінареса
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 3 роки тому Ломаченко переміг Лінареса Андрій Твердохліб
Вчора 23:32 4823
Динамо - Зоря: як команди дійшли до фіналу Кубка України
Динамо - Зоря: як команди дійшли до фіналу Кубка України Valeriy Ruchka
Вчора 19:32 594
Пріземлілся. Ломаченко зганьбився постом у соцмережі
Пріземлілся. Ломаченко зганьбився постом у соцмережі Valeriy Ruchka
Вчора 14:53 5505 2
Аякс розплавив чемпіонський трофей і зробив зірки для фанатів
Аякс розплавив чемпіонський трофей і зробив зірки для фанатів Valeriy Ruchka
Вчора 13:30 537
Ти - ніхто, йди звідси нах*й: Альварес на пресконференції принизив Андраде
Ти - ніхто, йди звідси нах*й: Альварес на пресконференції принизив Андраде Андрій Твердохліб
Вчора 06:20 8010
Російський воротар пропустив гол з центра поля
Російський воротар пропустив гол з центра поля Андрій Твердохліб
11.05.2021 22:16 884
Дівчина дня. Українська модель запалює на вечорах боксу Олександра Усика
Дівчина дня. Українська модель запалює на вечорах боксу Олександра Усика Андрій Твердохліб
11.05.2021 21:28 1607
Сенсаційний трансфер Динамо. Мігель Велозу святкує День народження
Сенсаційний трансфер Динамо. Мігель Велозу святкує День народження Valeriy Ruchka
11.05.2021 21:01 8504 1
13 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо
13 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо Valeriy Ruchka
11.05.2021 10:40 4660 1
Гроші не проблема: Французький тенісист відповів на зауваження судді
Гроші не проблема: Французький тенісист відповів на зауваження судді Андрій Твердохліб
11.05.2021 08:35 1173
Відео дня. Захисник Голден Стейт реалізував фантастичний кидок із 16 метрів
Відео дня. Захисник Голден Стейт реалізував фантастичний кидок із 16 метрів Андрій Твердохліб
11.05.2021 07:51 852
Страшно уявити. З'явився рентгенівський знімок черепа Сондерса
Страшно уявити. З'явився рентгенівський знімок черепа Сондерса Valeriy Ruchka
10.05.2021 22:22 1213
Прямі трансляції
Навколо спорту

З Де Дзербі в Шахтар приїде бразильський центрбек Сассуоло

Сьогодні 17:10 701 0
Сантос раніше був на контракті у Барселоні
З Де Дзербі в Шахтар приїде бразильський центрбек Сассуоло
#Сассуоло, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Керівництво Шахтаря завершує процес оформлення договору з головним тренером Сассуоло Роберто Де Дзербі, який повинен буде очолити донецьку команду з наступного сезону.

Про це повідомляє alfredopedulla.com.

Контракт Де Дзербі з гірниками буде розрахований на два роки з опцією продовження ще на сезон, або ж на три роки. Оклад наставника складе 2,5 мільйони євро. Також в договорі будуть прописані бонуси.

Разом з Де Дзербі в Шахтар, ймовірно, приїдуть кілька гравців Сассуоло. Нині найбільш очевидним трансфером для гірників є 25-річний центральний захисник Марлон. Італійський клуб був готовий продати його минулого літа в "Фулхем" за 15 мільйонів євро, але в останній момент угода зірвалася.

Контракт Марлона з Сассуоло розрахований до літа 2023 року. Оціночна вартість захисника на Transfermarkt становить 6,5 мільйонів євро. В італійський клуб бек перебрався три роки тому з Барселони, де не зміг заграти після переїзду в Європу з Флуміненсе.

У поточному розіграші Серії А на рахунку Марлона 24 поєдинки.

Раніше, Де Дзербі відреагував на своє майбутнє у Шахтарі.

Коментарі ()