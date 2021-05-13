Сантос раніше був на контракті у Барселоні

Керівництво Шахтаря завершує процес оформлення договору з головним тренером Сассуоло Роберто Де Дзербі, який повинен буде очолити донецьку команду з наступного сезону.

Про це повідомляє alfredopedulla.com.

Контракт Де Дзербі з гірниками буде розрахований на два роки з опцією продовження ще на сезон, або ж на три роки. Оклад наставника складе 2,5 мільйони євро. Також в договорі будуть прописані бонуси.

Разом з Де Дзербі в Шахтар, ймовірно, приїдуть кілька гравців Сассуоло. Нині найбільш очевидним трансфером для гірників є 25-річний центральний захисник Марлон. Італійський клуб був готовий продати його минулого літа в "Фулхем" за 15 мільйонів євро, але в останній момент угода зірвалася.

Контракт Марлона з Сассуоло розрахований до літа 2023 року. Оціночна вартість захисника на Transfermarkt становить 6,5 мільйонів євро. В італійський клуб бек перебрався три роки тому з Барселони, де не зміг заграти після переїзду в Європу з Флуміненсе.

У поточному розіграші Серії А на рахунку Марлона 24 поєдинки.

Раніше, Де Дзербі відреагував на своє майбутнє у Шахтарі.