Де Дзербі відреагував на своє майбутнє у Шахтарі

Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі оцінив своє майбутнє.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Не хочу пропускати ніякі питання. Коли прийде час, ми дамо вам знати.

Чи близький я до Шахтаря? Питання не в тому - бути близько чи далеко. Я знаю, що мені пощастило працювати з цією командою і в цьому клубі. Я також знаю, що ми перевершили всі очікування.

Я - професіонал, мене повинні оцінювати за результатами. Ми вам все скажімо, з клубом і футболістами у мене немає секретів - ми розмовляємо, і вони знають більше, ніж ви", - сказав Де Дзербі.