Динамо Київ – Зоря Луганськ: анонс і прогноз матчу

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Кубок України 2020/21. Фінал 13 травня 2021 року, 19:00 Динамо - Зоря Стадіон імені Шухевича, Тернопіль

У фіналі Кубку України 2020/21 зіграють київське Динамо та луганська Зоря. Гра відбудеться в четвер, 13 травня, на стадіоні імені Шухевича в Тернополі. Початок о 19:00.

Усе про фінал Динамо - Зоря в нашому матч-центрі.

Динамо

Кияни підходять до фінальної гри в чудовому настрої – команда впевнено виграла чемпіонат Української Прем’єр-ліги та планує покласти золоті медалі в Кубок.

Головне – у стані київського Динамо фактично пустий лазарет, усі лідери команди готуються до гри із Зорею.

Динамо 12 разів здобувало почесний трофей і є чинним володарем Кубку. У минулорічному фіналі клуб зі столиці України переміг Ворсклу в серії пенальті (1:1 (8:7).

Шлях до фіналу

Динамівці розпочали свій кубковий шлях у чвертьфіналі, де, у серії післяматчевих пенальті, перемогли Колос. У півфіналі синьо-білі розгромили Агробізнес.

Зоря

Луганці здобули "бронзу" чемпіонату та забезпечили собі участь в Лізі Європи. Щоправда, Зоря розпочне єврокубкову кампанію з плей-оф раунду кваліфікації.

Плітки відправляють багатьох лідерів колективу, у тому числі й головного тренера, в інші клуби після закінчення поточного сезону, тому значення перемоги в Кубку важко переоцінити.

Зоря жодного разу не вигравала Кубок. Луганці лише одного разу доходили до фіналу. У сезоні 2015/16 Зоря програла в фіналі Шахтарю (2:0).

Шлях до фіналу

Зоря розпочала шлях до фіналу в 1/8 фіналу, в якому на виїзді підопічні Віктора Скрипника перемогли Десну (0:1). У чвертьфіналі команда перемогла Верес (1:2), а в півфіналі в серії пенальті здолала Олександрію (1:1 (3:4).

Історія зустрічей

Загалом команди зіграли 52 матчі. 35 разів перемагало Динамо, 5 перемог у Зорі, ще 12 ігор команди завершили нічиєю.

У чемпіонатах України команди грали 48 разів. 31 перемога в Динамо, 5 – у Зорі, 12 – нічиїх. В Кубку України Динамо та Зоря провели 4 матчі – усі закінчилися перемогами киян.

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Де Пена, Буяльський, Бєсєдін;

Зоря: Васіль, Фаворов, Вернидуб, Цвек, Жунінью, Назарина, Іванісеня, Кабаєв, Кочергін, Юрченко, Громов.

Пряма мова

Мірча Луческу (головний тренер Динамо): з'явиться напередодні гри

Віктор Скрипник (головний тренер Зорі): з'явиться напередодні гри

Цікаві факти

• Зоря жодного разу не перемагала Динамо в Кубку України – 4 поразки з чотирьох;

• Нападники луганців Артем Громов і Олександр Гладкий свого часу грали в складі Динамо;

• Олександр Караваєв перейшов до Динамо із Зорі;

• Київське Динамо в разі перемоги наздожене Шахтар за кількістю трофеїв. У киян наразі – 12 перемог, у Шахтаря – 13.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, Динамо є фаворитом фінальної гри. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1,74, перемога Зорі – 4,7, нічия – 3,8.

Прогноз Чемпіона

Нічия в основний час – 1:1 і перемога Зорі в серії пенальті.