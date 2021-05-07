Брюгге Соболя зазнав розгрому від Генка у Лізі Жупіле

Українець вийшов на заміну на 72-ій хвилині

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру чемпіонської групи бельгійської Ліги Жупіле Генк приймав Брюгге.

Генк святкував впевнену перемогу з рахунком 3:0.

У чемпіонській групі зі збереженням попередньо набраних очок грає чотири команди: Брюгге, Генк, Андерлехт та Антверпен.

У складі Брюгге українець Едуард Соболь матч розпочинав на лаві запасних і вийшов на заміну на 72-ій хвилині.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21

Чемпіонська група

2 тур, 11 квітня

Генк - Брюгге 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Онуачу, 2:0 - 74 Дзунья, 3:0 - 75 Торстведт