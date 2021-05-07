 Брюгге Соболя зазнав розгрому від Генка у Лізі Жупіле | Футбол | Champion.com.ua
Три італійські клуби цікавляться нападником Динамо
Вчора 16:25 3459
Збірна України переграла Португалію на старті відбору чемпіонату Європи
Вчора 23:12 359
Ротань оголосив склад молодіжки України на Меморіал Лобановського
Вчора 21:10 280
Фінал Ліги чемпіонів буде перенесений зі Стамбула
Вчора 20:54 6984
Тайсон: У Шахтарі я боровся з тренерським штабом
Вчора 20:09 2092 1
CAS відхилив другу апеляцію Ястремської
Вчора 19:56 453 1
Стаховський пробився до фіналу парного турніру в Празі
Вчора 18:41 228
Названо найкращого тренера 25-го туру УПЛ
Вчора 16:55 1513
Пятов завершить кар'єру у збірній України після Євро-2020
Вчора 16:39 456
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан пригадав життя свого села в німецькій окупації
Вчора 11:17 10176
Блоги
Дівчина дня! Влада Зінченко - чарівна дружина найпопулярнішого футболіста України
Дівчина дня! Влада Зінченко - чарівна дружина найпопулярнішого футболіста України Valeriy Ruchka
05.05.2021 18:33 5569 1
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає Андрій Твердохліб
05.05.2021 15:33 8038
Відома авіакомпанія познущалася з Моурінью
Відома авіакомпанія познущалася з Моурінью Valeriy Ruchka
05.05.2021 13:17 3293
Захисник Ворскли освідчився на ювілеї Сидорчука
Захисник Ворскли освідчився на ювілеї Сидорчука Valeriy Ruchka
05.05.2021 11:00 4714
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі Valeriy Ruchka
05.05.2021 09:59 470
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
05.05.2021 09:36 1164
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
04.05.2021 23:58 2995
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
04.05.2021 22:17 3263
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження Андрій Твердохліб
04.05.2021 22:07 4798
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток Андрій Твердохліб
04.05.2021 21:59 1463
Прямі трансляції
Навколо спорту

Брюгге Соболя зазнав розгрому від Генка у Лізі Жупіле

Вчора 23:38 407 0
Українець вийшов на заміну на 72-ій хвилині
Брюгге Соболя зазнав розгрому від Генка у Лізі Жупіле
#Генк, #Брюгге, #Соболь

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру чемпіонської групи бельгійської Ліги Жупіле Генк приймав Брюгге. 

Генк святкував впевнену перемогу з рахунком 3:0.

У чемпіонській групі зі збереженням попередньо набраних очок грає чотири команди: Брюгге, Генк, Андерлехт та Антверпен.

У складі Брюгге українець Едуард Соболь матч розпочинав на лаві запасних і вийшов на заміну на 72-ій хвилині. 

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жупіле 2020/21
Чемпіонська група
2 тур, 11 квітня

Генк - Брюгге 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Онуачу, 2:0 - 74 Дзунья, 3:0 - 75 Торстведт

Коментарі ()