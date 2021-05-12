Джерело - Чемпіон.
У 36-му турі італійської Серії А відбулися сім матчів.
У матчі з Беневенто українець Руслан Маліновський вийшов з перших хвилин матчу і був замінений на 59-ій. На 22-ій хвилині матчу українець асистував Муріелю, який відкрив рахунок.
Аталанта - Беневенто 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 22 Муріель, 2:0 - 67 Пашалич
Болонья - Дженоа 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 13 Дзаппакоста, 0:2 - 61 Скамакка
Інтер - Рома 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 11 Брозович, 2:0 - 20 Весіно, 2:1 - 31 Мхітарян, 3:1 - 90 Лукаку
Лаціо - Парма 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 90+5 Іммобіле
Сампдорія - Спеція 2:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 15 Побега, 1:1 - 32 Верре, 1:2 - 73 Побега, 2:2 - 80 Кейта
Сассуоло - Ювентус 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 28 Рабйо, 0:2 - 45 Роналду, 1:2 - 59 Расподорі, 1:3 - 66 Дибала
Торіно - Мілан 0:7 (0:2)
Голи: 0:1 - 19 Ернандес, 0:2 - 26 Кессі, 0:3 - 50 Діас, 0:4 - 62 Ернандес, 0:5 - 68 Ребич, 0:6 - 72 - Ребич, 0:7 - 79 Ребич
Раніше, трансферна вартість Маліновського різко зросла.