Трансферна вартість Маліновського різко зросла

Українець набрав феноменальну форму

Інтер продовжує проявляти предметний інтерес до півзахисника Аталанти Руслана Маліновського, але гра українського легіонера останнім часом привертає увагу безлічі європейських клубів.

Про це повідомляє L'Interista.

Спортивний директор міланського клубу П'єро Аузіліо вже давно готовий сісти за стіл переговорів з президентом бергамасків Антоніо Перкассі, але зараз ситуація ускладнюється через те, що трансферна вартість українця різко зросла.

Відзначимо, що Маліновський став найкращим гравцем чемпіонату Італії у квітні за версією WhoScored. На його рахунку 5 голів і 7 асистів у восьми останніх матчах чемпіонату Італії.

За даними transfermarkt.de, на 29 грудня минулого року орієнтовна трансферна вартість українця становила 21 млн євро.