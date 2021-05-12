Відоме місто, яке прийме фінал Ліги чемпіонів

Джерело - sport.ua.
Фінал Ліги чемпіонів між Челсі та Манчестер Сіті, який відбудеться 29 травня, все ж буде перенесений зі Стамбула.
Про це повідомляє The Times.
При цьому вирішальний поєдинок буде перенесений не в Лісабон, як повідомлялося раніше, а в інше португальське місто - Порту. Офіційно про перенесення фіналу УЄФА повідомить завтра, 13 травня.
Матч відбудеться з глядачами на трибунах. Челсі і Манчестер Сіті отримають квоти для своїх уболівальників в розмірі від 4500 до 6000 квитків на кожну з команд.