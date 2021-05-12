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Відоме місто, яке прийме фінал Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:39 538 0
Вирішальний матч буде перенесено зі Стамбула
Відоме місто, яке прийме фінал Ліги чемпіонів
#ЛЧ, #Челсі, #Манчестер Сіті

Джерело - sport.ua.

Фінал Ліги чемпіонів між Челсі та Манчестер Сіті, який відбудеться 29 травня, все ж буде перенесений зі Стамбула. 

Про це повідомляє The Times.

При цьому вирішальний поєдинок буде перенесений не в Лісабон, як повідомлялося раніше, а в інше португальське місто - Порту. Офіційно про перенесення фіналу УЄФА повідомить завтра, 13 травня.

Матч відбудеться з глядачами на трибунах. Челсі і Манчестер Сіті отримають квоти для своїх уболівальників в розмірі від 4500 до 6000 квитків на кожну з команд.

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