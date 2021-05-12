УЄФА відкрила справу проти клубів Суперліги

Ювентус, Реал і Барселона можуть виявитися під санкціями УЄФА

УЄФА 12 травня відкрила справу і призначила інспекторів для проведення дисциплінарного розслідування проти трьох клубів Суперліги Реала, Барселони і Ювентуса.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Саме ці клуби все ще офіційно не вийшли з організації. Про терміни розслідування і можливу дату вердикту інформації поки немає. Раніше повідомлялося, що УЄФА готовий виключити з єврокубків тих, хто не хоче залишати Суперлігу, на один або два сезони.

Решта клубів, які раніше офіційно вийшли з Суперліги, не потраплять під санкції УЄФА.

Нагадаємо, УЄФА вирішила перенести фінал Ліги чемпіонів зі Стамбула.