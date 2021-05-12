 Поворознюк: Будемо ставити завдання - єврокубки | Футбол | Champion.com.ua
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Поворознюк: Будемо ставити завдання - єврокубки

Сьогодні 13:17 522 0
Олександр Поворознюк прокоментував майбутнє Інгульця
Поворознюк: Будемо ставити завдання - єврокубки
#Поворознюк, #Інгулець

Джерело - footballua.tv.

Президент Інгульця Олександр Поворознюк назвав плани команди на майбутнє.

Про це розповів сам власник клубу.

"Подивимося, як освоїмося в цьому сезоні. Думаю, у нас повториться Перша ліга. Ми вийшли з Другої, трохи там пограли, вилетіли назад у Другу, посилилися, пішли на 4-е, 5-е місце в Першій лізі.

Думаю, все йде по похилій. Якщо ми ще підсилимося, награємо колектив, будемо цей рік в хорошій середині, першій десятці. Тоді на наступний сезон ми посилимося і будемо ставити завдання - єврокубки", - заявив Поворознюк.

Нагадаємо, Інгулець планує розпочати сезон 2021/22 на новому стадіоні.

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