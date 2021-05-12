Поворознюк: Будемо ставити завдання - єврокубки

Президент Інгульця Олександр Поворознюк назвав плани команди на майбутнє.

Про це розповів сам власник клубу.

"Подивимося, як освоїмося в цьому сезоні. Думаю, у нас повториться Перша ліга. Ми вийшли з Другої, трохи там пограли, вилетіли назад у Другу, посилилися, пішли на 4-е, 5-е місце в Першій лізі.

Думаю, все йде по похилій. Якщо ми ще підсилимося, награємо колектив, будемо цей рік в хорошій середині, першій десятці. Тоді на наступний сезон ми посилимося і будемо ставити завдання - єврокубки", - заявив Поворознюк.