Львів підписав новий контракт з Бесмертним

Анатолій Безсмертний отримав винагороду за хороші результати команди

Головний тренер ФК Львів Анатолій Безсмертний продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Напередодні відбулася зустріч між президентом клубу та 52-річним фахівцем, головною метою якої стало узгодження деталей нового контракту.

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Сторони домовилися продовжити контракт ще на 3 роки, інші деталі угоди не розголошуються.

Відзначимо, що з чинним головним тренером "синьо-золоті леви" здобули найбільш вдалі результати. Команда вийшла з останньої сходинки та у підсумку посіла 8 позицію у турнірній таблиці чемпіонату.