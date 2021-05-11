Львів підписав новий контракт з Бесмертним

Джерело - pfclviv.com.
Головний тренер ФК Львів Анатолій Безсмертний продовжив контракт з клубом.
Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.
Напередодні відбулася зустріч між президентом клубу та 52-річним фахівцем, головною метою якої стало узгодження деталей нового контракту.
Актуально: Львів - Олімпік 1:1. Огляд матчу
Сторони домовилися продовжити контракт ще на 3 роки, інші деталі угоди не розголошуються.
Відзначимо, що з чинним головним тренером "синьо-золоті леви" здобули найбільш вдалі результати. Команда вийшла з останньої сходинки та у підсумку посіла 8 позицію у турнірній таблиці чемпіонату.