Буффон може перейти у Барселону

Джерело - isport.ua.
Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон може перебратися в чемпіонат Іспанії.
Про це повідомляє Footmercato.
У послугах 43-річного воротаря зацікавлена Барселона. Каталонський клуб розглядає Буффона в якості дублера Марка-Андре тер Штегена.
Барселона вже провела перші переговори з представниками воротаря. Відзначається, що підписання Буффона дозволило б "синьо-гранатовим" продати другого голкіпера команди Нето. Клуб планує виручити трохи коштів з цього трансферу, а Буффона підписати на правах вільного агента.
Нагадаємо, Буффон покине Ювентус після закінчення поточного сезону.