Буффон може перейти у Барселону

Буффон може змінити клуб

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон може перебратися в чемпіонат Іспанії.

Про це повідомляє Footmercato.

У послугах 43-річного воротаря зацікавлена ​​Барселона. Каталонський клуб розглядає Буффона в якості дублера Марка-Андре тер Штегена.

Барселона вже провела перші переговори з представниками воротаря. Відзначається, що підписання Буффона дозволило б "синьо-гранатовим" продати другого голкіпера команди Нето. Клуб планує виручити трохи коштів з цього трансферу, а Буффона підписати на правах вільного агента.

Нагадаємо, Буффон покине Ювентус після закінчення поточного сезону.