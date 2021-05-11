Буффон оголосив про відхід з Ювентуса

Легендарний воротар - про своє майбутнє

Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон покине туринський клуб в кінці нинішнього сезону.

Про це заявив сам футболіст.

"Моє майбутнє ясне і визначене. В цьому році цей прекрасний і довгий досвід з Юве остаточно завершиться. Я думаю, що віддав все Ювентусу. Я отримав все, і більшого зробити неможливо. Ми досягли кінця циклу", - заявив Буффон.

При цьому завершувати кар'єру Буффон не планує. Раніше в числі претендентів на Буффона називалося київське Динамо.

Буффон виступав за Ювентус у 2001-2018 роках і повернувся в клуб влітку 2019 року. У нинішньому сезоні на рахунку 43-річного Буффона 12 матчів за Ювентус у всіх турнірах.