Буффон оголосив про відхід з Ювентуса

Джерело - Beinsports.com.
Голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон покине туринський клуб в кінці нинішнього сезону.
Про це заявив сам футболіст.
"Моє майбутнє ясне і визначене. В цьому році цей прекрасний і довгий досвід з Юве остаточно завершиться.
Я думаю, що віддав все Ювентусу. Я отримав все, і більшого зробити неможливо. Ми досягли кінця циклу", - заявив Буффон.
При цьому завершувати кар'єру Буффон не планує. Раніше в числі претендентів на Буффона називалося київське Динамо.
Буффон виступав за Ювентус у 2001-2018 роках і повернувся в клуб влітку 2019 року. У нинішньому сезоні на рахунку 43-річного Буффона 12 матчів за Ювентус у всіх турнірах.