 Суркіс запропонував Луческу продовжити контракт із Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Де Дзербі підписав контракт з Шахтарем
Сьогодні 18:09 1031
Суркіс запропонував Луческу продовжити контракт із Динамо
Сьогодні 19:39 411
Динамо підпише Кулача
Сьогодні 18:24 912
Гірн назвав орієнтовну дату бою Ф'юрі - Джошуа
Сьогодні 17:53 639
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини
Сьогодні 17:37 17891
Світоліна - Анісімова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Римі. LIVE
Сьогодні 16:59 1507 1
Бій Берінчика з Лобовим несподівано перенесли
Сьогодні 16:24 887
Підтримаємо збірну України в Лондоні!
Сьогодні 14:04 1837
Фінал Кубку України. Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ): матч-центр
Сьогодні 11:09 18307 1
Стало відомо, коли Де Дзербі оголосять тренером Шахтаря
Сьогодні 08:26 2989
Блоги
13 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо
13 років тому Ярмоленко феєрично дебютував у Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:40 2378 1
Гроші не проблема: Французький тенісист відповів на зауваження судді
Гроші не проблема: Французький тенісист відповів на зауваження судді Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:35 914
Відео дня. Захисник Голден Стейт реалізував фантастичний кидок із 16 метрів
Відео дня. Захисник Голден Стейт реалізував фантастичний кидок із 16 метрів Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:51 696
Страшно уявити. З'явився рентгенівський знімок черепа Сондерса
Страшно уявити. З'явився рентгенівський знімок черепа Сондерса Valeriy Ruchka
Вчора 22:22 1008
Під час гонки Формули-1 пілот показав середній палець росіянину
Під час гонки Формули-1 пілот показав середній палець росіянину Valeriy Ruchka
Вчора 17:59 871
Прямі трансляції
Навколо спорту

Суркіс запропонував Луческу продовжити контракт із Динамо

Сьогодні 19:39 411 0
Румунський тренер не залишить київський клуб
Суркіс запропонував Луческу продовжити контракт із Динамо
#Динамо, #Суркіс, #Луческу

Джерело - Чемпіон.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс запропонував 75-річному головному тренеру Динамо Мірчі Луческу продовжити контракт із київським клубом ще на один рік.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Луческу після фіналу Кубка України залишається ще на декілька днів в Києві для того, щоб закінчити справи і підготувати збори на наступний сезон. Це свідчить про те, що Луческу жодним чином не збирається залишати Динамо. Він планує працювати. Я вам хочу сказати навіть більше.

На сьогоднішній момент є ще один рік контракту у Луческу з київським Динамо, але я вже знаю про те, що він отримав пропозицію ще на рік його продовжити. Зараз, напевно, йдуть переговори між президентом і головним тренером. Укладаються певні домовленості. Відразу після завоювання чемпіонства, президент Динамо запропонував Луческу ще на рік продовжити угоду із київським клубом", - сказав Циганик.

Луческу очолює Динамо з липня 2020 року.

Раніше, Динамо підпише Кулача.

Коментарі ()