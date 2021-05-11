Суркіс запропонував Луческу продовжити контракт із Динамо

Президент київського Динамо Ігор Суркіс запропонував 75-річному головному тренеру Динамо Мірчі Луческу продовжити контракт із київським клубом ще на один рік.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Луческу після фіналу Кубка України залишається ще на декілька днів в Києві для того, щоб закінчити справи і підготувати збори на наступний сезон. Це свідчить про те, що Луческу жодним чином не збирається залишати Динамо. Він планує працювати. Я вам хочу сказати навіть більше.

На сьогоднішній момент є ще один рік контракту у Луческу з київським Динамо, але я вже знаю про те, що він отримав пропозицію ще на рік його продовжити. Зараз, напевно, йдуть переговори між президентом і головним тренером. Укладаються певні домовленості. Відразу після завоювання чемпіонства, президент Динамо запропонував Луческу ще на рік продовжити угоду із київським клубом", - сказав Циганик.