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Легенда Ювентуса може перейти у Динамо

Сьогодні 15:14 632 0
Легендарний гравець може перейти у Динамо
Легенда Ювентуса може перейти у Динамо
#Динамо, #Буффон

Джерело - nv.ua.

Легендарний голкіпер туринського Ювентуса Джанлуїджі Буффон може продовжити кар'єру в київському Динамо.

Про це повідомляє Calciomercato.

Наприкінці поточного сезону 43-річний воротар розгляне три варіанти для свого майбутнього: продовжити контракт зі "старою синьйорою", змінити команду або завершити кар'єру.

Інтерес до легенди світового футболу вже проявила Аталанта, а також п'ять клубів з-за кордону - грецький Олімпіакос, Айнтрахт (Франкфурт-на-Майні), лісабонський Спортинг, турецький Галатасарай і Динамо.

У нинішньому сезоні Буффон зіграв за Ювентус 12 матчів і пропустив 7 м'ячів. Цього літа він отримає статус вільного агента.

Раніше повідомлялося, що Буффон піде з Ювентуса і може завершити кар'єру влітку.

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