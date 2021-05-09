Джерело - Чемпіон.
Львів та Олімпік розписали мирову в рамках 26 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 9 травня
Львів - Олімпік 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 27 Реннан, 1:1 - 86 Хамелюк
Львів: Ільющенков, Романчук, Грисьо(Шина), Якімець, Махмутовіч, Ернест(Семенов 84), Чір'як(Ременяк 89), Довгий, Альваро(Сабіно 89), Бусько, Ренан(Нич 67)
Запасні: Костик, Шина, Крушинський, Сабіно, Маруан, Лобай, Ременяк, Нич, Семенів
Олімпік: Бетім(Кичак 46), Лебеденко, Снурніцин, Зотько, Драме, Альваренга, Політило, Бабенко, Завійський(Хамелюк 86), Таллес(Тейшейра), Беніто
Запасні: Кичак, Векляк, Романовський, Хамелюк, Тейшейра
Попередження: Альваренга(61), Ернест(79), Довгий(89)
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