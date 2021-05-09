 Львів - Олімпік 1:1. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Львів - Олімпік 1:1. Огляд матчу

Сьогодні 21:28 33 0
Хамелюк врятував нічию для своєї команди
Львів - Олімпік 1:1. Огляд матчу
#Львів, #Олімпік, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Львів та Олімпік розписали мирову в рамках 26 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 9 травня

Львів - Олімпік 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Реннан, 1:1 - 86 Хамелюк

Львів: Ільющенков, Романчук, Грисьо(Шина), Якімець, Махмутовіч, Ернест(Семенов 84), Чір'як(Ременяк 89), Довгий, Альваро(Сабіно 89), Бусько, Ренан(Нич 67)

Запасні: Костик, Шина, Крушинський, Сабіно, Маруан, Лобай, Ременяк, Нич, Семенів

Олімпік: Бетім(Кичак 46), Лебеденко, Снурніцин, Зотько, Драме, Альваренга, Політило, Бабенко, Завійський(Хамелюк 86), Таллес(Тейшейра), Беніто

Запасні: Кичак, Векляк, Романовський, Хамелюк, Тейшейра

Попередження: Альваренга(61), Ернест(79), Довгий(89)

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