 Сітчінава покинув Інгулець | Футбол | Champion.com.ua
Луческу - найкращий тренер 26 туру УПЛ
Сьогодні 15:12 471
Світоліна - Анісімова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Римі. LIVE
Сьогодні 19:37 215
Визначився найкращий гравець 26 туру УПЛ
Сьогодні 18:42 302
Фінал Кубку України. Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ): матч-центр
Сьогодні 17:33 13563 1
Динамо Київ – Зоря Луганськ: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 16:32 728
Костюк з поразки стартувала на турнірі у Римі
Сьогодні 14:38 436
Єврокубків стало більше. Куди потрапили українські клуби
Сьогодні 13:12 1146
Кополовець: Президент Миная "наївся" футболом
Сьогодні 11:27 1834
Рейтинг WTA: Світоліна втратила місце у ТОП-5
Сьогодні 10:24 102835
Ахметов оцінив шанси Срни очолити Шахтар
Сьогодні 10:12 1882
Блоги
Я довбав пальцями його жопу: Мак-Грегор написав образиливий твіт на адресу Нурмагомедова
Я довбав пальцями його жопу: Мак-Грегор написав образиливий твіт на адресу Нурмагомедова Андрій Твердохліб
08.05.2021 18:34 480
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 39 років тому загинув Жиль Вільнев
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 39 років тому загинув Жиль Вільнев Андрій Твердохліб
08.05.2021 16:56 3970 1
Я буду танцювати. Усик запалює на тренуваннях
Я буду танцювати. Усик запалює на тренуваннях Valeriy Ruchka
07.05.2021 15:10 669 2
19 років тому відбувся останній матч Валерія Лобановського
19 років тому відбувся останній матч Валерія Лобановського Valeriy Ruchka
07.05.2021 13:30 6195
Чего ждать от сборной Украины на Евро-2020?
Чего ждать от сборной Украины на Евро-2020? Дима Копий
07.05.2021 13:27 1006
Прямі трансляції
Навколо спорту

Сітчінава покинув Інгулець

Сьогодні 19:15 1020 0
Про це розповів сам гравець
Сітчінава покинув Інгулець
#Інгулець, #Сітчінава

Джерело - FootBoom.

Форвард Інгульця Ніка Сітчінава не буде продовжувати контракт з клубом, який закінчується в червні.

Про це розповів сам гравець.

"Хочу змінити обстановку. Мій представник веде переговори з багатьма клубами, не тільки з Колосом. Але поки не поспішаю приймати остаточне рішення. З Інгульцем розлучився по-хорошому. Розмовляв з Олександром Григоровичем Поворознюком, він сказав, що двері цієї команди для мене завжди відкриті. Якщо що, готові прийняти", - сказав Сітчінава.

Нагадаємо, Інгулець планує розпочати сезон 2021/22 на новому стадіоні.

Коментарі ()