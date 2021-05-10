Сітчінава покинув Інгулець

Форвард Інгульця Ніка Сітчінава не буде продовжувати контракт з клубом, який закінчується в червні.

Про це розповів сам гравець.

"Хочу змінити обстановку. Мій представник веде переговори з багатьма клубами, не тільки з Колосом. Але поки не поспішаю приймати остаточне рішення. З Інгульцем розлучився по-хорошому. Розмовляв з Олександром Григоровичем Поворознюком, він сказав, що двері цієї команди для мене завжди відкриті. Якщо що, готові прийняти", - сказав Сітчінава.