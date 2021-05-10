 Ювентус не буде грати в Серії А, якщо не вийде з Суперліги | Футбол | Champion.com.ua
Луческу - найкращий тренер 26 туру УПЛ
Сьогодні 15:12 471
Світоліна - Анісімова: онлайн-трансляція матчу 2 кола в Римі. LIVE
Сьогодні 19:37 215
Визначився найкращий гравець 26 туру УПЛ
Сьогодні 18:42 300
Фінал Кубку України. Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ): матч-центр
Сьогодні 17:33 13558 1
Динамо Київ – Зоря Луганськ: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 16:32 727
Костюк з поразки стартувала на турнірі у Римі
Сьогодні 14:38 436
Єврокубків стало більше. Куди потрапили українські клуби
Сьогодні 13:12 1145
Кополовець: Президент Миная "наївся" футболом
Сьогодні 11:27 1834
Рейтинг WTA: Світоліна втратила місце у ТОП-5
Сьогодні 10:24 102835
Ахметов оцінив шанси Срни очолити Шахтар
Сьогодні 10:12 1882
Блоги
Я довбав пальцями його жопу: Мак-Грегор написав образиливий твіт на адресу Нурмагомедова
Я довбав пальцями його жопу: Мак-Грегор написав образиливий твіт на адресу Нурмагомедова Андрій Твердохліб
08.05.2021 18:34 480
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 39 років тому загинув Жиль Вільнев
Улюбленець Енцо Феррарі, який так і не встиг стати чемпіоном. 39 років тому загинув Жиль Вільнев Андрій Твердохліб
08.05.2021 16:56 3970 1
Я буду танцювати. Усик запалює на тренуваннях
Я буду танцювати. Усик запалює на тренуваннях Valeriy Ruchka
07.05.2021 15:10 669 2
19 років тому відбувся останній матч Валерія Лобановського
19 років тому відбувся останній матч Валерія Лобановського Valeriy Ruchka
07.05.2021 13:30 6195
Чего ждать от сборной Украины на Евро-2020?
Чего ждать от сборной Украины на Евро-2020? Дима Копий
07.05.2021 13:27 1006
Прямі трансляції
Навколо спорту

Ювентус не буде грати в Серії А, якщо не вийде з Суперліги

Сьогодні 17:57 1415 0
Нагадаємо, президент УЄФА запропонує виключити Реал, Барселону та Ювентус з єврокубків
Ювентус не буде грати в Серії А, якщо не вийде з Суперліги
#Суперліга, #Ювентус, #Серія А

Джерело - Sky Sports.

Туринський Ювентус не зможе продовжувати свої виступи в італійській Серії А, якщо не покине Суперлігу.

Про це повідомив президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна.

"Правила зрозумілі. Якщо Ювентус все ще буде входити в Суперлігу перед новим сезоном, він не зможе брати участь у Серії А. Буде шкода вболівальників, але правила є правила, і вони можуть бути застосовані до всіх. Я сподіваюся, що це перетягування кантів скоро завершиться", - сказав Гравіна.

Нагадаємо, президент УЄФА запропонує виключити Реал, Барселону та Ювентус з єврокубків.

Коментарі ()