Ювентус не буде грати в Серії А, якщо не вийде з Суперліги

Туринський Ювентус не зможе продовжувати свої виступи в італійській Серії А, якщо не покине Суперлігу.

Про це повідомив президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна.

"Правила зрозумілі. Якщо Ювентус все ще буде входити в Суперлігу перед новим сезоном, він не зможе брати участь у Серії А. Буде шкода вболівальників, але правила є правила, і вони можуть бути застосовані до всіх. Я сподіваюся, що це перетягування кантів скоро завершиться", - сказав Гравіна.