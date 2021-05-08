Раніше було призначено покарання для клубів, які відмовилися від Суперліги

Джерело - COPE.

Президент УЄФА Александер Чеферін хоче серйозно покарати Реал, Барселону та Ювентус, які не вийшли зі складу учасників Суперліги.

Про це повідомляє Cope.

Після фіналу Ліги чемпіонів Чеферін запропонує виключити ці клуби з єврокубків на два роки.

Президент Реала Флорентіно Перес, який є головним прихильником створення Суперліги, розраховує на те, що УЄФА піде на діалог з клубами-засновниками турніру. Якщо цього не відбудеться, Мадрид буде шукати інші способи вирішення проблеми і може звернутися до суду.

Раніше було призначено покарання для клубів, які відмовилися від Суперліги.