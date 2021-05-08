 Президент УЄФА запропонує виключити засновників Суперліги з єврокубків | Футбол | Champion.com.ua
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Президент УЄФА запропонує виключити Реал, Барселону та Ювентус з єврокубків на 2 роки

Сьогодні 12:42 315 0
Раніше було призначено покарання для клубів, які відмовилися від Суперліги
Президент УЄФА запропонує виключити Реал, Барселону та Ювентус з єврокубків на 2 роки
#Реал, #Барселона, #Ювентус, #Суперліга, #УЄФА, #Чеферін

Джерело - COPE.

Президент УЄФА Александер Чеферін хоче серйозно покарати Реал, Барселону та Ювентус, які не вийшли зі складу учасників Суперліги.

Про це повідомляє Cope.

Після фіналу Ліги чемпіонів Чеферін запропонує виключити ці клуби з єврокубків на два роки.

Президент Реала Флорентіно Перес, який є головним прихильником створення Суперліги, розраховує на те, що УЄФА піде на діалог з клубами-засновниками турніру. Якщо цього не відбудеться, Мадрид буде шукати інші способи вирішення проблеми і може звернутися до суду.

Раніше було призначено покарання для клубів, які відмовилися від Суперліги.

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