Чергове чемпіонство Баварії

Джерело - Чемпіон.

Баварія достроково завоювала чемпіонство Німеччини завдяки поразці Лейпцига від Боруссії Д.

За два тури до завершення сезону Бундесліги Лейпциг втратив теоретичні шанси наздогнати Баварію.

Баварія стала чемпіоном Німеччини вдев'яте поспіль. Всього на рахунку мюнхенського клубу 31 трофей національної першості (1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015 року, 2016 2017, 2018, 2019, 2020 року, 2021).

Для гравців мюнхенців Давіда Алаби та Томаса Мюллера це чемпіонство в Німеччині стало 10-м в ігровій кар'єрі - це рекорд в історії Бундесліги.