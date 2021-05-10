Динамо на 2-му місці в Європі по ігровому часу вихованців

Джерело - CIES.
Динамо увійшло до ТОП команд в 27 найкращих європейських лігах по відсотку ігрового часу вихованців клубу.
Про це повідомляє CIES.
Враховуються ті гравці, хто провів не менш трьох сезонів у структурі клубу з 15 до 21 року.
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Київський клуб опинився на другому місці з показником в 60,2%. У складі Динамо в нинішньому сезоні зіграли 16 вихованців.
На першому місці представник чемпіонату Словаччини Жиліна - 61,5%.
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Рейтинг клубів по ігровому часу вихованців в топ-27 лігах Європи:
1. Жиліна (Словаччина) - 61,5%.
2. Динамо (Київ) - 60,2%
3. Сигма (Чехія) - 52%
4. Словацько (Чехія) - 51,1%
5. Бней Сахнін (Ізраїль) - 49,5%
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