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Ахметов відреагував на відхід Тайсона

Сьогодні 15:44 669 0
Рінат Ахметов прокоментував відхід Тайсона
Ахметов відреагував на відхід Тайсона
#Шахтар, #Тайсон

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар вдячний Тайсону за період проведений у клубі.

Про це розповів президент "гірників" Рінат Ахметов.

"Тайсон теж багато зробив для наших перемог. Ми йому вдячні. Дай Боже йому успіхів у майбутньому. Те, що він пішов безкоштовно, нормально. Футболіст не в рабстві перебуває. Футболіст має контракт, це права та обов'язки.

Актуально: Тайсон: У Шахтарі я боровся з тренерським штабом

Ми підписали з ним контракт. Угода завершилась. Ми поважали контракт, виконуємо його, як виконуємо всі контракти перед гравцями й тренерським штабом – перед усіма. Так само вони виконують перед клубом. Закінчився контракт? У нас є право і в нього є право продовжити. Якщо ми не дійшли згоди, він має право залишити клуб – це нормально", – розповів Ахметов.

Нагадаємо, перед розривом контракту з Шахтарем за взаємною згодою сторін, Тайсон був переведений в дубль через небажання виходити на поле на заміну в матчі проти Роми, а також спілкуватися з Луїшем Каштру. За інформацією журналіста Олександра Денисова, Тайсон навіть закривався в туалеті, щоб не контактувати з тренером.

Тайсон провів свій перший матч за Інтернасьйонал після повернення з України.

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