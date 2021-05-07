Бразилець розповів про непрості стосунки з Каштру

Джерело - UOL Esporte.

Півзахисник Інтернасьйонала Тайсон у Шахтарі боровся з тренерським штабом гірників.

Про це заявив сам футболіст.

"Я міг би залишитися в Європі, тому що у мене були пропозиції від інших клубів, і навіть в Україні мені пропонували дворічний контракт, але я відчував, що пора повернутися додому, щоб знову бути щасливим. У клубі я боровся з тренерським штабом, з напрямком. Це було трохи негарно з мого боку, але, слава Богу, в кінці кінців все обійшлося, і мені вдалося з ними домовитися", - сказав Тайсон.

Нагадаємо, перед розривом контракту з Шахтарем за взаємною згодою сторін, Тайсон був переведений в дубль через небажання виходити на поле на заміну в матчі проти Роми, а також спілкуватися з Луїшем Каштру. За інформацією журналіста Олександра Денисова, Тайсон навіть закривався в туалеті, щоб не контактувати з тренером.

Тайсон провів свій перший матч за Інтернасьйонал після повернення з України.