 Тайсон вказав причину, по якій залишив Шахтар | Футбол | Champion.com.ua
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Тайсон: У Шахтарі я боровся з тренерським штабом

Сьогодні 20:09 1481 1
Бразилець розповів про непрості стосунки з Каштру
Тайсон: У Шахтарі я боровся з тренерським штабом
#Тайсон, #Шахтар

Джерело - UOL Esporte.

Півзахисник Інтернасьйонала Тайсон у Шахтарі боровся з тренерським штабом гірників.

Про це заявив сам футболіст.

"Я міг би залишитися в Європі, тому що у мене були пропозиції від інших клубів, і навіть в Україні мені пропонували дворічний контракт, але я відчував, що пора повернутися додому, щоб знову бути щасливим. У клубі я боровся з тренерським штабом, з напрямком. Це було трохи негарно з мого боку, але, слава Богу, в кінці кінців все обійшлося, і мені вдалося з ними домовитися", - сказав Тайсон.

Нагадаємо, перед розривом контракту з Шахтарем за взаємною згодою сторін, Тайсон був переведений в дубль через небажання виходити на поле на заміну в матчі проти Роми, а також спілкуватися з Луїшем Каштру. За інформацією журналіста Олександра Денисова, Тайсон навіть закривався в туалеті, щоб не контактувати з тренером.

Тайсон провів свій перший матч за Інтернасьйонал після повернення з України.

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