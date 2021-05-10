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Кополовець: Президент Миная "наївся" футболом

Сьогодні 11:27 688 0
Михайло Кополовець прокоментував майбутнє Миная
Кополовець: Президент Миная "наївся" футболом
#Минай, #УПЛ

Джерело - Великий футбол.

Колишній спортивний директор Миная Михайло Кополовець оцінив функціонування закарпатського клубу після вильоту з УПЛ.

Про це розповів сам функціонер.

"Мені соромно, що ми так безславно вилетіли. Прикро за цю ганьбу. Севідов? Мені сказали, щоб я йому не заважав. Я йому не заважав. Важко щось казати...

Актуально: Минай - Ворскла 1:2. Огляд матчу

Ви бачите, який безлад. Якби Кобін не пішов – команда мала б шанс залишитись. З приходом консультанта (Олександра Севідова – прим.)... Те, що я чув, що бачив – футболісти прийняли Севідова негативно.

Чутки, що матч з Ворсклою останній в історії Миная? Ти (звертається до журналістки – прим.) зараз говориш, а я зараз заплачу. Останній в житті, взагалі в історії? Не хотілося би про це думати, навіть в це вірити.

Знаю, що 90%, чи вже навіть 100%, футболістів хочуть з команди піти. Це вже факт. Тому що є така ситуація. Зараз ніяких заборгованостей немає, великих боргів. Чи залишиться ця команда в футболі, в Першій лізі – складно сказати. Що я бачу: президент (Валерій Пересоляк – прим.) "наївся" футболом.

Микола Цимбал – хороша людина. Але він – людина-документ. Він і при Кобіні був головним, просто зараз отримав місце на лавці", – сказав Кополовець.

 

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