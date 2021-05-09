Вольова перемога для полтавців

Джерело - Чемпіон.

Ворскла здобула вольову перемогу над Минаєм у рамках 26 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ

26 тур, 9 травня

Минай - Ворскла 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 7 Хахльов (пен), 1:1 - 14 Кане, 1:2 - 41 Кулач (пен)

Минай: Попович, Пиняшко, Саків, Баґайоко, Ткачук, Ахмедзаде, Лопирьонок, Хахльов, Книш, Малепе, Матіч

Запасні: Таран, Бойко, Скибінський, Одуеньї, Мілевський, Сніжко, Чушенко

Ворскла: Різник, Яворський, Чеснаков, Сапай, Кане, Ребенок, Пуцлін, Тілль, Скляр, Степанюк, Кулач

Запасні: Ткаченко, Пердута, Кожевніков, Кравчук, Ульяницький, Нестеренко, Крупський, Павлюк

Попередження: Малепе(11), Баґайоко(19), Хохлов(36), Матіч(40), Ахмедзаде(60), Чеснаков(69(, Скляр(74), Мілевський(90+1)

Раніше, Русин може перейти до СК Дніпро-1.