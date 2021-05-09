Джерело - Чемпіон.
Ворскла здобула вольову перемогу над Минаєм у рамках 26 туру української Прем'єр-ліги.
Голи: 1:0 - 7 Хахльов (пен), 1:1 - 14 Кане, 1:2 - 41 Кулач (пен)
Минай: Попович, Пиняшко, Саків, Баґайоко, Ткачук, Ахмедзаде, Лопирьонок, Хахльов, Книш, Малепе, Матіч
Запасні: Таран, Бойко, Скибінський, Одуеньї, Мілевський, Сніжко, Чушенко
Ворскла: Різник, Яворський, Чеснаков, Сапай, Кане, Ребенок, Пуцлін, Тілль, Скляр, Степанюк, Кулач
Запасні: Ткаченко, Пердута, Кожевніков, Кравчук, Ульяницький, Нестеренко, Крупський, Павлюк
Попередження: Малепе(11), Баґайоко(19), Хохлов(36), Матіч(40), Ахмедзаде(60), Чеснаков(69(, Скляр(74), Мілевський(90+1)
Раніше, Русин може перейти до СК Дніпро-1.