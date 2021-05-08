Зідан та Гаттузо - в списку кандидатів на пост головного тренера Ювентуса

"Бьянконері" звільнять Андреа Пірло

Джерело - Football Italia.

Ювентус звільнить Андреа Пірло з поста головного тренера команди незалежно від результату, який покаже клуб в цьому сезоні.

Про це повідомляє Football Italia.

Можливими кандидатами на цей пост є Зінедін Зідан, який тренує Реал, і Дженнаро Гаттузо, який працює з Наполі.

Повернення Массіміліано Аллегрі в Ювентус також не виключено.

Однак прихід італійця в клуб призведе до відставки спортивного директора Фабіо Паратічі і віце-президента Павла Недведа.

Нагадаємо, президент УЄФА запропонує виключити Реал, Барселону та Ювентус з єврокубків на 2 роки.