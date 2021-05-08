Зідан та Гаттузо - в списку кандидатів на пост головного тренера Ювентуса

Джерело - Football Italia.
Ювентус звільнить Андреа Пірло з поста головного тренера команди незалежно від результату, який покаже клуб в цьому сезоні.
Про це повідомляє Football Italia.
Можливими кандидатами на цей пост є Зінедін Зідан, який тренує Реал, і Дженнаро Гаттузо, який працює з Наполі.
Повернення Массіміліано Аллегрі в Ювентус також не виключено.
Однак прихід італійця в клуб призведе до відставки спортивного директора Фабіо Паратічі і віце-президента Павла Недведа.
Нагадаємо, президент УЄФА запропонує виключити Реал, Барселону та Ювентус з єврокубків на 2 роки.