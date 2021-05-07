 УЄФА призначив покарання для клубів, які відмовилися від Суперліги | Футбол | Champion.com.ua
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Призначено покарання для клубів, які відмовилися від Суперліги

Сьогодні 21:55 580 0
Організація затвердила план реінтеграції команд, які покинули гучний проект
Призначено покарання для клубів, які відмовилися від Суперліги
#УЄФА

Джерело - isport.ua.

УЄФА примирилася з дев'ятьма клубами, які увійшли в число засновників європейської Суперліги.

Про це повідомляє пресслужба організації. 

Команди, в число яких входять Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Атлетіко, Інтер і Мілан, направили в організацію Декларацію про прихильність.

Клуби погодилися з тим, що проєкт Суперліги був помилкою. Вони приносять вибачення уболівальникам, національним асоціаціям, національним лігам, іншим європейським клубам і УЄФА.

Відносно цих клубів організація застосувала ряд санкцій. Кожна команда зобов'язана:

беззастережно визнати і принти обов'язковий характер статуту УЄФА;

знову приєднатися до Асоціації європейських клубів і зроблений всі кроки по виходу з Суперліги;

зробити пожертвування в розмірі 15 млн євро, яке піде на благо дітей, молоді та масового футболу;

віддати УЄФА 5% доходів, які отримає від клубних турнірів за один сезон;

погодитися на значні штрафи за можливе майбутнє участь в несанкціонованому змаганні (100 млн євро).

Нагадаємо, про створення Суперліги оголосили в ніч з 18 на 19 квітня. Однак уже через кілька днів більшість клубів-засновників відмовилися від участі в проєкті.

На цей час тільки три команди формально залишаються учасниками Суперліги - Барселона, Реал і Ювентус. Очікується, що в їх відношенні УЄФА заведе дисциплінарні справи.

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